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Прогноз погоды на 9 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями накроет Украину

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля
15:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки, 9 февраля, ожидается потепление, а также сильный мокрый снег и дождь.

В Украине в ближайшие сутки 9 февраля погоду будет определять циклон, перемещающийся с юго-запада Европы на север страны; в ряде областей пройдут сильные осадки, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с.

В западных областях Украины ожидается снег, ночью местами сильный; температура в течение суток -1...-3 градуса.

В Карпатах местами снег, температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2. В горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается сход лавин.

На севере Украины снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0...+2. 

В центре Украины прогнозируется мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами сильные осадки; температура в течение суток 0...+2. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий

В южной части ночью – умеренный дождь, днем небольшой дождь; температура ночью 0...+5 днем +3...+8 градусов тепла. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Крыму без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градуса, днем +6...+8 градусов.

В Киеве 9 февраля ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -1...+1 градуса.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 февраля самая высокая температура днем была 8,3° в 1990 году, самая низкая ночью -32,2° в 1929 году.

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Новости Украины, Дождь, Мокрый снег, Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды, Прогноз погоды 9 февраля, Синоптики, Снег.
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