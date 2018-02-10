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Сопредседатель "Оппозиционного блока": Я не верю в президентскую модель

Украина
14:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина должна стать парламентской республикой, где президент избирается в парламенте.

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников выступает за реформирование системы власти в Украине и переход к парламентской республике, где главой государства является премьер-министр.

"Я не верю в президентскую модель. Все пять президентов не вызывают, мягко говоря, гордости у украинцев. Значит, это не наша модель. Республика не может быть парламентско-президентской или президентско-парламентской. Она может быть или парламентской, или президентской. Украина должна быть парламентской республикой, где премьер-министр, по сути, является главой государства. А президент должен избираться в парламенте, как это происходит в Германии или Италии, и отвечать за соблюдение Конституции", - сказал политик в эфире телеканала.

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По его словам, в Украине нужно менять систему власти, а не подстраиваться под тех или иных политиков.

"У нас все подстраивается под личности. Ошибка наших американских и европейских партнеров, которые являются донорами Украины и помогают нынешней власти, в том, что они ставят на личности. А нужно в корне изменить систему", - отметил Б.Колесников.

Он акцентировал внимание на том, что Украина нуждается в принятии новой Конституции. Проект изменений в Основной закон был разработан Оппозиционным правительством в 2016 году.

"150 депутатов должны избираться исключительно по открытым партийный спискам. И тогда никто не сможет скупить голоса. Власть должна максимально упроститься, особенно на фоне четвертой волны индустриализации и цифровой революции. Управлять всеми областями можно с помощью бытового планшета. Сегодня Украиной управляет в 10 раз больше людей, чем управляло Украинской ССР. Так в чем же наша рыночность?" - подчеркнул Б.Колесников.

"У центральных органов власти должна остаться оборона, безопасность, внешняя политика и национальная инфраструктура. Все остальное, вместе со средствами и полномочиями, должно быть передано местным советам", - сказал Борис Колесников.

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Новости Украины, Борис Колесников, Власть Украины, Депутаты, Реформа системы власти, Украина.
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