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Умер известный украинский философ Мирослав Попович
01:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Умер директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович.

На 88-ом году жизни умер директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович, сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров.

"Страшная и грустная весть – ушел в мир иной Философ, мыслитель, Человек, Моральный Авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром Светлая память достойному Учителю! – написал В.Бугров на своей странице Facebook.

Мирослав Попович – украинский философ, доктор философских наук, ведущий специалист в области культурологии, логики и методологии науки, профессор, академик НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки, директор Института философии имени Сковороды НАН Украины родился 12 апреля 1930 года в Житомире.

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Новости Украины, Мирослав Попович, Украина, Философ.
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