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В Минюсте сообщили, сколько пар поженятся на День Святого Валентина в Украине

Обручальные кольца
14:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: www.078.com.ua

Новости Украины: В Минюсте сообщили, что на начало февраля уже 1492 пары подали заявление о женитьбе в День Святого Валентина.

По состоянию на 2 февраля, в Министерстве юстиции Украины зарегистрировано 1492 заявления о женитьбе 14 февраля, в День Святого Валентина. Об этом говорится в ответе Минюста на запрос.

"По состоянию на 02.02.2018 количество заявлений о государственной регистрации брака, назначенной на 14.02.2018, составляет 1492 заявления. При этом следует отметить, что в настоящее время продолжается прием заявлений о государственной регистрации брака, которая может быть назначена на указанную в запросе дату", - говорится в сообщении.

В День святого Валентина влюбленных будут женить даже ночью

В то же время отмечено, что в 2017 году было принято 2221 заявление о государственной регистрации брака в День Святого Валентина.

14 февраля улицам Кропивницкого будет ездить "троллейбус любви".

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Новости Украины, День Святого Валентина, Пары, Подача заявления, Регистрация брака, Свадьба.
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