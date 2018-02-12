Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине похолодает

В Украине в ближайшие сутки, 13 февраля, погоду большинства областей будут определять атмосферные фронты и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях Украины ночью пройдет снег, температура ночью -5...-7° мороза, днем около -1...-3°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах ожидается снег, температура воздуха ночью -1...-3°, днем +4...+6°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В горах Ивано-Франковской области сохраняется существенная снеголавинная опасность (3 уровень).

На севере Украины местами снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -6...-8° мороза, днем -2...-4°.

В центре Украины ясно; температура ночью -4...-6°, днем -2...-4°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южной части без осадков; температура ночью -3...-5, днем 0...+2°тепла. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Крыму без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°, днем +5..+7°.

В Киеве 13 февраля без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4...-6° мороза, днем -1...-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 февраля самая высокая температура днем была 10,2° в 1995 году, самая низкая ночью -29,1° в 1911 году.