КС рассматривает соответствие медреформы Конституции Украины

В Конституционный суд Украины принял к рассмотрению представление группы народных депутатов, которые просят признать неконституционным закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения (№2168-VIII от 19 октября 2017 году).

Как сообщается в понедельник на сайте КС в разделе "На рассмотрении в Конституционном суде Украины", соответствующее представление 59 народных депутатов поступило в Конституционный суд 9 февраля.

В своем представлении парламентарии указывают, что закон не соответствует ряду статей Конституции Украины. В частности, оспариваемый закон вводит механизм, который меняет прямое бюджетное финансирование учреждений здравоохранения, которые предоставляют бесплатную медицинскую помощь гражданам, на только частичную оплату медуслуг со стороны государства, что не соответствует ст.22 и ст.49 Конституции.

Кроме того, народные депутаты отмечают, что положения закона недостаточно четкие и конкретные, а потому допускается возможность двузначного толкования его положений.

Уполномоченные представители обратившихся нардепов – члены фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма, Татьяна Бахтеева, Василий Нимченко.