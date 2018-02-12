Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Порошенко обратился к Путину: Прекратите убивать людей! Порошенко обратился к Путину: Прекратите убивать людей!
Новости: Крушение Ан-148 в Подмосковье: в ГП "Антонов" сделали заявление Крушение Ан-148 в Подмосковье: в ГП "Антонов" сделали заявление
Новости: Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужской гонки преследования Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужской гонки преследования
X

МИД проверяет информацию о задержании украинца в оккупированном Крыму

МИД Украины
15:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании в аннексированном Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию Управления ФСБ России по задержанию в аннексированном Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу.

Как отмечается, никаких подробностей в украинском внешнеполитическом ведомстве не сообщают. В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что проверяется информация о возможном пересечении админграницы с оккупированным Крымом гражданином Украины, которого задержали в Симферополе сотрудники ФСБ России по обвинению в шпионаже.

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали за "шпионаж" гражданина Украины

Тем временем Служба безопасности Украины не комментирует это задержание. Ранее в понедельник, 12 февраля, Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению "в шпионаже".

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Аннексированный Крым, Задержание украинца, МИД Украины, Подозрение в шпионаже, Проверка информации.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Сырная седмица 2018: церковные правила, что можно есть и что нельзя делать МИД: Украинцев не было на борту самолета Ан-148 МИД уточняет, были ли украинцы на борту Ан-148

Последние новости

Грузовик во Франции въехал в школьный автобус: погибла 15-летняя девочка Художница представила, как выглядели бы страны, будь они людьми (Фото) Игрок "Шахтера" перешел в российский клуб
Сегодня читают
01 Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины
02 Илон Маск объяснил провал миссии СССР на Луну
03 Ученым удалось воссоздать лицо царицы Нефертити
04 Олимпиада 2018: Андерсон завоевала "золото" в слоупстайле
05 Из отпуска в командировку: мэр Одессы отправился в Чехию
Новости сегодня
16:00 Заболеваемость корью в Европе выросла втрое
15:57 На Арабатской стрелке зацвели краснокнижные растения
15:56 Сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Ньюкасла" (Видео)
15:54 Граждане не из ЕС получат право на временное пребывание в Польше
15:48 Брэд Питт по-прежнему влюблен в Дженнифер Энистон
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко рассказал, на кого Украина готова обменять Сущенко Украина готова обменять солдат РФ на Сущенко
Новости: Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье
Новости: Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине похолодает В Украину идет похолодание
Новости: Мода 2018: стрижки, которые превращают вас в провинциалку (Фото) Мода 2018: стрижки, которые превращают вас в провинциалку (Фото)
Добавить комментарий
0