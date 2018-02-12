МИД проверяет информацию о задержании украинца в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию Управления ФСБ России по задержанию в аннексированном Крыму гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марьяну Бецу.

Как отмечается, никаких подробностей в украинском внешнеполитическом ведомстве не сообщают. В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что проверяется информация о возможном пересечении админграницы с оккупированным Крымом гражданином Украины, которого задержали в Симферополе сотрудники ФСБ России по обвинению в шпионаже.

Тем временем Служба безопасности Украины не комментирует это задержание. Ранее в понедельник, 12 февраля, Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению "в шпионаже".

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России.