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Украина окажет помощь голодающим странам Африки и Азии

Голод в Африке
02:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: un.org

Новости Украины: Украина будет оказывать помощь голодающим странам Африки и Азии в знак памяти о Голодоморе.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Украина будет предоставлять помощь странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода, в знак памяти о Голодоморе 1932-33 годов.

Как сообщает пресс-служба МИД, состоялось 10-е заседание Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при участии заместителя министра иностранных дел Василия Боднара.

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«Общественный совет будет продолжать принимать меры с целью чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. В частности, Рада поддержала инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ Богдана Дзюраха по акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода. Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивания фактов массового уничтожения голодом, Украина чтит память жертв Голодомора, оказывая помощь населению других стран, которое страдает от голода», - говорится в сообщении.

Под лозунгом «Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!» планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и гражданское общество и всех неравнодушных граждан в Украине и иностранных украинцев.

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Кроме того, на заседании было решено, что члены совета будут принимать дальнейшие меры, которые бы способствовали освобождению граждан Украины, незаконно удерживаемых российской властью в Российской Федерации и в оккупированной Автономной республике Крым, а также доведение до международного сообщества фактов преследований верующих на временно неподконтрольных украинской власти отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

 

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Новости Украины, Азия, Африка, Василий Боднар, Голод, Голодомор, Украина.
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