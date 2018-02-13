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Госкомтелерадио Украины запретил 137 книг
15:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В опубликованном во вторник перечне указаны 135 российских книг, а также 2 издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внесло 137 книг в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В частности, в опубликованном во вторник перечне указаны 135 российских книг, а также 2 издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди авторов, чьи книги попали в данный список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.

Так, среди прочих, в список внесены книги: "Неизвращенная история Украины-Руси" (Андрей Дикий), "Я и рыжий сепар" (Семен Пегов), "Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы" (Геннадий Дубовой), "Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана" (Василий Пихорович), "Командарм Игорь Стрелков" (Михаил Поликарпов), "В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии" (Юрий Евич), "Украина в крови. Бандеровский геноцид" (Георгий Савицкий), "Русско-украинские войны" (Александр Север), "Как натравить Украину на Россию. Миф о "Сталинском Голодоморе" (Юрий Мухин), "Русская колонизация" (Матвей Любавский), "Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы" (Станислав Бышок) и другие.

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

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Новости Украины, Госкомтелерадио, Запрещение, Литература, Россия, Украина.
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