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Нацбанк анонсировал 5 рабочих суббот в 2018 году

Нацбанк Украины
15:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: НБУ обязал банки уведомить клиентов о своем режиме работы, обеспечить своевременную выплату пенсий, социальных и других денежных выплат.

Национальный банк в связи с переносом рабочих дней в 2018 году утвердил регламент работы системы электронных платежей и банковской системы, согласно которому на субботу переносится 5 рабочих дней.

Как сообщается на сайте НБУ, дни работы системы электронных платежей переносятся с 9 марта на 3 марта, с 30 апреля на 5 мая, с 29 июня на 23 июня, с 24 декабря на 22 декабря и с 31 декабря на 29 декабря.

Регулятор отметил, что при необходимости в эти дни банки смогут проводить кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня. При этом, НБУ обязал банки уведомить клиентов о своем режиме работы, обеспечить своевременную выплату пенсий, социальных и других денежных выплат, а также организовать бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и их подкрепление наличными различных номиналов.

Правительство 11 января одобрило решение о переносе рабочих дней в 2018 году в связи с праздниками, рекомендуя перенести рабочие с 9 марта на 17 марта, с 30 апреля на 5 мая, с 29 июня на 23 июня, с 31 декабря на 29 декабря.

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