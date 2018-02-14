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Порошенко наградил посмертно Поповича орденом Свободы

Петр Порошенко подписывает указ
15:41 Сегодня Телеграф
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил украинского философа Мирослава Поповича, который умер 10 февраля в 87-летнем возрасте.

Президент Украины Петр Порошенко наградил директора Института философии НАН Украины Мирослава Поповича, который умер 10 февраля, орденом Свободы.

"За выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность постановляю:

Наградить орденом Свободы Поповича Мирослава Владимировича - директора Института философии имени Г.С.Сковороды Национальной академии наук Украины в 2001 - 2018 годах, общественного и политического деятеля (посмертно)", - говорится в тексте документа.

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В свою очередь, в Facebook, Порошенко написал, что сожалеет, что не успел наградить Поповича, когда он был жив.

Напомним, профессор, доктор философских наук Мирослав Попович умер 10 февраля во 87-летнем возрасте. Он был одним из участников инициативы "Первого декабря", директором Института философии имени Сковороды НАН Украины. 13 февраля Мирослава Поповича похоронили на Байковом кладбище.

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Новости Украины, Мирослав Попович, Петр Порошенко, Посмертная награда, Украинский философ.
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