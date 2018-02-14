"Брак за сутки": сколько украинских пар уже воспользовались услугой

Уже свыше 25 тысяч пар в Украине поженились, воспользовавшись услугой "Брак за сутки". Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в видеоблоге на своей странице в Facebook.

"29 июля прошлого года Министерство юстиции запустило сервис "Брак за сутки", который стал популярным и очень востребованным среди украинцев. Более 25 тысяч украинских семей были созданы по новой процедуре без бюрократии, очередей и советчины, которая существовала до этого", - отметил Петренко.

Он напомнил: чтобы воспользоваться сервисом "Брак за сутки", необходимо выбрать на сайте Минюста аккредитованный субъект, который оказывает эту услугу, и подготовить документы, в частности подать соответствующее заявление, где указать дату и время бракосочетания, локацию и дополнительные сервисы, которые хотели бы получить, а также паспорт.

Как известно, Минюст в День святого Валентина проводит акцию "Любовь вне времени". В этот день все влюбленные даже ночью смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление и зарегистрировать брак, если он назначен в этот день.

Ряд ЗАГСов в областях и Киеве, определенные соответствующими Главными территориальными управлениями юстиции, 14 февраля будут работать до полуночи.