Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Правительство одобрило новую программу сотрудничества с НАТО Правительство одобрило новую программу сотрудничества с НАТО
Новости: Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19% Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19%
Новости: Олимпиада-2018: результаты 14 февраля Олимпиада-2018: результаты 14 февраля
X

"Брак за сутки": сколько украинских пар уже воспользовались услугой

Бракосочетание
16:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mariupolrada.gov.ua

Новости Украины: Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что услугой "Брак за сутки" уже воспользовались 25 тысяч пар.

Уже свыше 25 тысяч пар в Украине поженились, воспользовавшись услугой "Брак за сутки". Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в видеоблоге на своей странице в Facebook.

"29 июля прошлого года Министерство юстиции запустило сервис "Брак за сутки", который стал популярным и очень востребованным среди украинцев. Более 25 тысяч украинских семей были созданы по новой процедуре без бюрократии, очередей и советчины, которая существовала до этого", - отметил Петренко.

Он напомнил: чтобы воспользоваться сервисом "Брак за сутки", необходимо выбрать на сайте Минюста аккредитованный субъект, который оказывает эту услугу, и подготовить документы, в частности подать соответствующее заявление, где указать дату и время бракосочетания, локацию и дополнительные сервисы, которые хотели бы получить, а также паспорт.

В День Святого Валентина в Украине бракосочетаются более 1800 пар

Как известно, Минюст в День святого Валентина проводит акцию "Любовь вне времени". В этот день все влюбленные даже ночью смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление и зарегистрировать брак, если он назначен в этот день.

Ряд ЗАГСов в областях и Киеве, определенные соответствующими Главными территориальными управлениями юстиции, 14 февраля будут работать до полуночи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Брак за сутки, Бракосочетание, Павел Петренко, Статистика, Услуга.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В День Святого Валентина в Украине бракосочетаются более 1800 пар Граждане РФ совершили в Украине 746 преступлений за год Госкомтелерадио Украины запретил 137 книг

Последние новости

В САП закрыли дело экс-министра экологии Украины Нацбанк анонсировал 5 рабочих суббот в 2018 году Старички жгут по полной: забавные снимки о жизни крутых пенсионеров
Сегодня читают
01 Геологи сделали новое заявление о Челябинском метеорите
02 Археологи под водой обнаружили могилу со странными человеческими черепами
03 Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2018: все знаки зодиака
04 Турчинов сообщил, сколько времени надо для контроля над Донбассом без вмешательства РФ
05 В Сети появилось видео тестов украинского "народного дробовика" (Видео)
Новости сегодня
16:10 Определилась соперница Свитолиной в третьем раунде Дохи
16:00 Дома в Марьинке снова подключены к электросети
15:54 Собчак через Верховный суд требует отменить регистрацию Путина на выборах
15:51 General Electric модернизирует "Укрзализныцю"
15:45 Президент Еврокомиссии надеется на компромисс с Польшей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супруга Президента Украины рассказала о своей любви с первого взгляда Марина Порошенко: Это была любовь с первого взгляда
Новости: Нацбанк объяснил укрепление курса гривни Нацбанк объяснил укрепление курса гривни
Новости: Кабмин принял решение по Гособоронзаказу Кабмин принял решение по Гособоронзаказу
Новости: С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки С Днем Святого Валентина: красивые поздравления, открытки
Добавить комментарий
0