Боевики вернули тело погибшего украинского военного

Боевики самопровозглашенной "ЛНР" передали украинской стороне тело бойца, который погиб 12 февраля.

Об этом сообщает штаб АТО.

"После длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" добились возвращения тела погибшего защитника на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

В штабе АТО рассказали, что 12 февраля во время выполнения боевого задания по наблюдению за позициями противника один из военнослужащих, попав под минометный обстрел, погиб. Его тело попало в руки боевиков.

В штабе отмечают, что боевики в течение трех дней меняли время передачи тела.

"Передача тела погибшего военнослужащего на подконтрольную Украине территорию произошла в районе населенного пункта Счастье, с участием представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганщины", ОБСЕ и украинской стороны СЦКК", - говорится в сообщении.