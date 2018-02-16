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Боевики вернули тело погибшего украинского военного

Боевики вернули тело погибшего украинского военного
01:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ar.volyn.ua

Новости Украины: Боец погиб 12 февраля, попав под вражеский минометный обстрел.

Боевики самопровозглашенной "ЛНР" передали украинской стороне тело бойца, который погиб 12 февраля.

Об этом сообщает штаб АТО.

"После длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" добились возвращения тела погибшего защитника на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

В штабе АТО рассказали, что 12 февраля во время выполнения боевого задания по наблюдению за позициями противника один из военнослужащих, попав под минометный обстрел, погиб. Его тело попало в руки боевиков.

В штабе отмечают, что боевики в течение трех дней меняли время передачи тела.

"Передача тела погибшего военнослужащего на подконтрольную Украине территорию произошла в районе населенного пункта Счастье, с участием представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганщины", ОБСЕ и украинской стороны СЦКК", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, ЛНР, Тело украинского военного.
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