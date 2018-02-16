Образовательная реформа: количество часов родного языка определяет школа

Каждая национальная община сможет влиять на количество часов изучения родного языка в школе через учебный план, заявил заместитель Министра образования и науки Павел Хобзей.

"Количество учебных часов, затрачиваемое на тот или иной предмет, определяется учебным планом. Базовые учебные планы заложены в государственный стандарт. Так, в Кабинете министров уже ждет принятия госстандарт начального образования. В нем предусмотрено 4 базовых учебных плана, в частности, касающиеся обучения национальных меньшинств. Там мы заложили, что школа сама будет определять, сколько часов отвести на изучение родного языка, а сколько – на изучение иностранного", - цитирует заместителя министра образования и науки Украины Павла Хобзея пресс-служба Минобразования в пятницу.

Во время очных консультаций П.Хобзея с нацобщинами по разработке языковой статьи проекта закона "Об общем среднем образовании" отдельной темой обсуждался статус и поддержка функционирования Национально-культурных центров.

В частности, речь шла о том, что неопределенность правовых преимуществ таких центров не дает этим организациям успешно сотрудничать с коммунальными и государственными учреждениями.

В ходе обсуждения стороны согласились, что этот вопрос - предмет другого закона, который также находится на стадии разработки, а именно закона "О внешкольном образовании".

Как сообщалось, Минобразования Украины намерено с февраля по март 2018 года провести консультации по имплементации языковых норм закона "Об образовании" с общественными объединениями венгерского, молдавского, румынского, польского и русского национальных меньшинств.