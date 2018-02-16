Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше Розенко рассказал, о чем шла речь на переговорах в Польше
Новости: Найем обсудил с Волкером формат миротворческой миссии на Донбассе Найем обсудил с Волкером формат миротворческой миссии на Донбассе
Новости: Тренер сборной Украины по биатлону: Иногда сделаешь все, а оно обратно не вернется Тренер сборной Украины по биатлону о результатах на Олипиаде
Новости: Евровидение 2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала Евровидение 2018: стало известно имя звездного гостя второго полуфинала
X

Образовательная реформа: количество часов родного языка определяет школа

Консультаци П.Хобзея с нацобщинами
14:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: Нацобщины смогут влиять на количество часов изучения родного языка в школе через учебный план.

Каждая национальная община сможет влиять на количество часов изучения родного языка в школе через учебный план, заявил заместитель Министра образования и науки Павел Хобзей.

"Количество учебных часов, затрачиваемое на тот или иной предмет, определяется учебным планом. Базовые учебные планы заложены в государственный стандарт. Так, в Кабинете министров уже ждет принятия госстандарт начального образования. В нем предусмотрено 4 базовых учебных плана, в частности, касающиеся обучения национальных меньшинств. Там мы заложили, что школа сама будет определять, сколько часов отвести на изучение родного языка, а сколько – на изучение иностранного", - цитирует заместителя министра образования и науки Украины Павла Хобзея пресс-служба Минобразования в пятницу.

Во время очных консультаций П.Хобзея с нацобщинами по разработке языковой статьи проекта закона "Об общем среднем образовании" отдельной темой обсуждался статус и поддержка функционирования Национально-культурных центров.

В частности, речь шла о том, что неопределенность правовых преимуществ таких центров не дает этим организациям успешно сотрудничать с коммунальными и государственными учреждениями.

В ходе обсуждения стороны согласились, что этот вопрос - предмет другого закона, который также находится на стадии разработки, а именно закона "О внешкольном образовании".

Как сообщалось, Минобразования Украины намерено с февраля по март 2018 года провести консультации по имплементации языковых норм закона "Об образовании" с общественными объединениями венгерского, молдавского, румынского, польского и русского национальных меньшинств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Минобразования, МОН, Об образовании, Образовательная реформа, Родной язык, Школа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Минобразования анонсировали разработку электронных учебников Переход на цифровое вещание: Нацсовет согласовал два акта Кабмина Прогноз погоды на 16 февраля в Украине: циклон принесет потепление

Последние новости

Поставщики газа для населения могут быть оштрафованы за "лишние" платежы Албанские женщины, которые решили жить как мужчины (Фото) Украина готовится обменять крымских дезертиров на Сенцова и Сущенко
Сегодня читают
01 АЕК - "Динамо": видео голов и обзор матча
02 Погода на выходные: снег и ночные морозы
03 Аппарат NASA сделал снимок Земли с расстояния почти в 40 миллионов километров
04 Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки"
05 Аппарат NASA сделал снимок Земли с расстояния почти в 40 миллионов километров
Новости сегодня
16:26 Олимпийская чемпионка лишила работы американского комментатора
16:24 Маленькие дети, удивившие родителей своими гениальными изобретениями (Фото)
16:13 Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:03 Эксклюзивные фото бэкстейджа восьмого сезона "Голосу країни-8"
15:58 Промоутер Линареса: у Ломаченко есть три варианта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на выходные 17-18 февраля: снег, ночные морозы и оттепель Погода на выходные: снег и ночные морозы
Новости: МИД: Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки" Встреча "нормандской четверки" состоится в формате "тройки"
Новости: Стало известно, когда завершат строительство ж/д сообщения с Борисполем Гройсман обещает, что в Борисполь можно будет добраться за полчаса
Новости: Меган Маркл публично нарушила королевский протокол Меган Маркл публично нарушила королевский протокол
Добавить комментарий
0