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Князев надеется на создание Службы судебной охраны

Печерский суд Киева
15:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начальник Нацполиции призвал немедленно создать Службу судебной охраны.

Государственная судебная администрация должна создать специальную службу судебной охраны.

Об этом заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Хотелось бы, чтобы коллеги из Государственной судебной администрации вспомнили о своей обязанности по созданию специальной службы судебной охраны. Несмотря на то, что средства на создание этой службы закладываются в бюджете и куда-то тратятся, - они из года в год "не успевают" ее создать ", - сказал Князев.

Также руководитель Нацполиции выразил надежду, что прокуратура обжалует решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения активисту, который 15 февраля 2018 года стрелял в полицейского у здания Соломенского райсуда, в виде личного поручительства народных депутатов.

"Мы надеемся, что прокуратура обратится в апелляцию с протестом на такое решение суда. Все правоохранительные органы должны консолидировано и последовательно выполнять нормы закона, как бы сложно это ни было. Только тогда в обществе воцарится порядок", - считает Князев.

По данным Нацполиции, в Украине в 2017-2018 годах состоялось почти 70 тысяч массовых мероприятий. Более 700 из них закончились столкновениями с сотрудниками полиции. Также отмечается, что за прошедший год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских, в частности во время охраны порядка в рамках судебных заседаний.

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Новости Украины, Государственная судебная администрация, Нацполиция, Охрана судов, Сергей Князев, Суд, Судебная охрана, Украина.
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