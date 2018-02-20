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Железную дорогу европейского стандарта построят в Украине

Железная дорога
15:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Евроколея шириной 1435 мм соединит Польскую границу со Львовом, а Будапешт с Мукачево.

В этом году планируется начать проектирование строительства железнодорожного соединения колеей европейского стандарта 1435 мм Львова с границей Польши, а также Будапешта с Мукачево. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

"На данном этапе мы говорим о соединении евроколеей Львова с границей Польши. Также есть перспектива евроколеи, которая соединит Будапешт и Мукачево. Мы надеемся, что эти проекты будут начаты в этом году, а проект в Мукачево возможно будет завершён в этом году", - сказал он. По словам министра, в дальнейшем планируется соединить евроколеей Львов, Киев и Одессу.

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Новости Украины, Евроколея, Европа, Железная дорога, Мининфраструктуры, Украина.
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