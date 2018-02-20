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Геращенко отрицает амнистию в ОРДЛО до завершения конфликта

Донбасс
16:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Амнистия для ОРДЛО невозможна, пока конфликт на Донбассе находится в активной фазе.

Украине предстоит общественная дискуссия об амнистии лиц в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО), но этот процесс возможен только после завершения активной фазы конфликта, заявляет представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Амнистия проводится именем Украины, украинскими судами и на освобожденной территории! Ее не будут проводить захарченки и остальные террористы, ее будет проводить Украина. И поэтому в условиях, когда вооруженный конфликт находится в активной фазе, амнистия невозможна", - сказала она в интервью изданию "Цензор.нет", опубликованном во вторник.

По ее словам, во время обсуждения вопроса освобождения украинских заложников в рамках ТКГ в Минске оппоненты поднимают тему амнистии.

"В сентябре 2014 ВР Украины проголосовала закон об амнистии, однако он не вступил в силу из-за деструктивной позиции РФ и ОРДЛО, где провели фейковые выборы по кремлевскому сценарию", - сказала И.Геращенко и отметила, что именно на это указывала во время переговоров в Минске.

Политик добавила, что еще предстоит серьезная общественная дискуссия об амнистии.

"А сама амнистия будет – но лишь когда российские войска покинут оккупированную территорию", - отметила первый вице-спикер украинского парламента.

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Все по теме:

Новости Украины, Амнистия в ОРДЛО, Восток Украины, Донбасс, Ирина Геращенко, ОРДЛО, ТКГ.
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