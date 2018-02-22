В Петербурге почтили память героев Небесной Сотни

Вечером 21 февраля в здании генерального консульства Украины, расположенного в Санкт-Петербурге, около 10 активистов пришли почтить память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Организатором акции была представительница петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова. Женщина передала представителям консульства синие и желтые цветы. Кроме этого, активисты написали открытку, в которой заявили, что россияне, которые разделяют демократические ценности, осуждают власть РФ за агрессию в отношении Украины.

За всем происходящим наблюдали стражи порядка, которые не вмешивались и не мешали общению активистов с украинскими консулами. Российские полицейские также снимали все на видео.

В то же время у консульства прошла еще одна акция, которую организовали представители "Народно-освободительного движения". Люди пришли к дипмиссии с флагами так называемой "Новороссии".