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Минюст создал штабы по взысканию алиментов во всех регионах страны

Минюст
04:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Штабы будут следить за соблюдением государственными исполнителями требований законодательства при исполнении решений о взыскании алиментов.

Во всех регионах Украины созданы штабы по мониторингу и контролю за состоянием выполнения органами Государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, по поручению которого и были созданы соответствующие штабы, информирует пресс-служба ведомства.

"С целью обеспечения надлежащего исполнения требований закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов" при всех главных территориальных управлениях юстиции образованы региональные штабы по координации, мониторинга и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов, в состав которых входят руководители этих управлений и руководители всех органов государственной исполнительной службы региона", - отметил Шкляр.

По его словам, штабы будут  будут проводить разъяснительные работы по применению законодательства, которое регулирует порядок взыскания алиментов.

Кроме того отмечается, что региональные штабы взаимодействуют с органами Национальной полиции, Государственной пограничной службы, социальной защиты населения, а также с образованными Министерством юстиции мобильными группами по ликвидации задолженности по уплате алиментов.

Шкляр сообщил, что мобильные группы завершили свою работу в Запорожской и Киевской областях и продолжают работу на Кировоградщине и Николаевщине.

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Новости Украины, Взыскание алиментов, Минюст, Сергей Шкляр, Штабы по взысканию алиментов.
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