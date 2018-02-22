В Украину запретили ввоз еще девяти российских изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще девяти российских изданий.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО "Центрполиграф", Москва) и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" (издатель - ООО" Издательство "Э", Москва)" – сообщила пресс-служба Госкомтелерадио в четверг.

Приказ об отказе издан на основании решения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции разрешена к распространению на территории Украины.

"В частности, в выходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками", - подчеркивают в ведомстве.

Такая же географическая "ошибка" содержится в книгах психолога В.Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь".

Как сообщалось, 13 февраля 2018 года Госкомтелерадио внесло 135 российских книг, а также два издания из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

14 февраля под запрет Госкомтелерадио попали еще 2 российских изданий.

Среди авторов, чьи книги попали в данный список, - Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.