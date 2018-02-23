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"Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов на март

"Интерсити"
05:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Дополнительные поезда назначены на период с 7 по 12 марта.

В марте, когда будет отмечаться Международный женский день, "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити".

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Укрзализныця" предлагает пассажирам планировать путешествия к Международному женскому дню. К ранее назначенным поездам добавились новые: из Киева в Ивано-Франковск, Черновцы, Жмеринку и Хмельницкий. В общей сложности уже назначено 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити", - говорится в сообщении.

В частности, поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление с Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд отправляется в 07:48 и прибывает в Одессу в 17:58.

Поезд № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта. Отправление с Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 05:06. В обратном направлении со Львова - в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45.

Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет курсировать 7 и 10 марта в Западную Украину, а 8 и 11 марта - в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 07:07. Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 06:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд № 152/151 Киев - Херсон осуществит рейсы 8 марта. Он отправляется из Киева в 08:15, прибывает в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправляется в 09:33, прибывает в Киев в 19:33.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Со Львова поезд отправляется в 12:06 и прибывает в Киев в 21:36.

В Украине каждый третий работает в тени

Поезд № 179 Днипро - Киев - рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправляется в 08:50 и прибывает в Днипро в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53.

Поезд № 276/275 Львов - Днипро будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление со Львова в 12:35 и прибытие в Днипро в 05:16. В обратном направлении отправление из Днипра в 16:30, прибытие во Львов в 11:23.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 15:29, прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправляется в 18:10 и прибывает в столицу в 10:28.

Поезд № 202/201 Жмеринка - Киев отправляется 7 марта из Жмеринки в 10:33 и прибывает в Киев в 14:48. А 12 марта поезд отправляется из Киева в 15:29 и прибывает в Жмеринку в 19:25.

Поезд № 292/291 Хмельницкий - Киев отправляется 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибывает в Киев в 15:32. 12 марта поезд отправляется из Киева в 16:13, прибывает в Хмельницкий в 22:40.

В дополнительные рейсы также отправятся следующие скоростные поезда:

- № 787/788 Харьков - Константиновка - 7 и 8 марта отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в 09:50.

- № 747 Киев - Тернополь отправляется из Киева 5 и 24 марта в 17:24 и прибывает в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 6 и 25 марта отправление из Тернополя в 04:04 и прибытие в Киев в 10:01.

- № 720/719 Киев - Харьков отправляется из Киева 13 марта в 18:33 и прибывает в Харьков в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд отправляется 14 марта в 05:48 и прибывает в Киев в 11:07.

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Новости Украины, Дополнительные поезда, Интерсити, Мартовские праздники, Международный женский день, Укрзализныця.
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