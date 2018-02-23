Закон о продлении имплементации языковой статьи должен пройти 5 комитетов

Пять профильных комитетов Верховной Рады Украины должны рассмотреть проект закона, который предусматривает удлинение переходного периода для языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года, перед его вынесением в сессионный зал.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с делегацией представителей Совета Европы, сообщили в пресс-службе МОН.

"Мы приняли рекомендации Венецианской комиссии и сейчас работаем над их имплементацией. Вы можете ознакомиться с "Дорожной картой имплементации статьи 7 "Язык образования" Закона Украины "Об образовании". Здесь мы предлагаем к рассмотрению график консультаций, наш план действий по реализации других рекомендаций Венецианской комиссии", - сказала она.

"Правительство уже подало в парламент, и в Верховную Раду зарегистрированный проект закона, предусматривающий удлинение переходного периода до 5 лет - с 2017 до 2023 года", - отметила министр. Она уточнила, что законопроект должен пройти Комитет по вопросам науки и образования, Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Комитет по вопросам европейской интеграции и Комитет по вопросам бюджета.

Также Гриневич подробно рассказала о ходе консультаций с венгерским меньшинством. "Всего с венгерской общиной у нас прошло уже три раунда консультаций - в Киеве, Ужгороде, а также Берегово - регионе компактного проживания венгерского меньшинства", - отметила она.

"После выводов Венецианской комиссии мы продолжили консультации по имплементации статьи и сосредоточились на обсуждении языковой статьи в проекте закона "Об общем среднем образовании", которая будет расширять положения статьи 7 закона "Об образовании". Такие консультации, довольно конструктивные, прошли с представителями всех меньшинств, кроме венгерского, которое отказалось приехать. В частности, одним из аргументов было то, что группа народных депутатов, которые в основном представляют Оппозиционный блок, сделали представление в Конституционный суд, в котором обжалуют статью 7 Закона "Об образовании". По мнению лидеров общественных организаций, представляющих венгерскую общину, до вывода КС такие консультации являются преждевременными", - пояснила министр и добавила, что в МОН считают это искусственным затягиванием переговорного процесса.