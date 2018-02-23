Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Закон о нацбезопасности Украины подан в Раду с инициативы Порошенко Закон о нацбезопасности Украины подан в Раду с инициативы Порошенко
Новости: "Укрзализныця" подписала с GE договор на поставку тепловозов из США "Укрзализныця" подписала с GE договор на поставку тепловозов из США
Новости: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Новости: Ученые назвали неандертальцев первыми художниками Ученые назвали неандертальцев первыми художниками
X

Досмотр женщин в Оболонском суде: обмудсмен обратилась в полицию

Оболонский суд Киева
17:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Омбусдмен обратилась в полицию по факту действий силовиков в Оболонском райсуде.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Валерия Лутковская направила обращение в Главное управление Национальной полиции в г.Киеве и Оболонское управление Национальной полиции в г.Киеве о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции действий, унижающих достоинство женщин и являющихся дискриминационными по признаку пола.

Порошенко извинился за действия силовиков в Оболонском суде
Порошенко извинился за действия силовиков в Оболонском судеЧитать полностью

"Из сообщений СМИ следует, что 21 февраля 2018 года с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом на пятом этаже, где находился зал заседаний №15 и рассматривалась вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле. При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы", - сообщается на странице омбудсмена в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в сообщении, действия полиции свидетельствуют о "необоснованном отличительном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола".

Также в письме омбудсмена выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

Вопрос находится на контроле Уполномоченного по правам человека, отмечается в сообщении.

Как сообщали СМИ, утром в среду, 21 февраля, когда должен был состояться допрос П.Порошенко в Оболонском райсуде, перед началом судебного заседания были предприняты усиленные меры безопасности. В частности журналистам необходимо было пройти кордоны охраны с рамками-металлоискателями, а журналисток в отдельном помещении осматривали на предмет наличия надписей на теле во избежание ранее имевших место прецедентов с акциями движения Femen.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Валерия Лутковская, Допрос Порошенко, Киев, Нацполиция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В розыск объявили уже шесть тысяч злостных алиментщиков Погода на выходные 24-25 февраля: Украину накроют лютые морозы Нардеп БПП: нужен закон, гарантирующий права ЛГБТ

Последние новости

В Египте жестоко убили молодую украинку Диета доктора Кислера - козырь в борьбе с лишним весом Позитивное настроение: вечерние анекдоты 23 февраля
Сегодня читают
01 Погода на выходные 24-25 февраля: Украину накроют лютые морозы
02 Слова Хацкевича после матча "Динамо" - АЕК
03 Жеребьевка Лиги Европы: все пары 1/8 финала
04 Назван способ легко и быстро снизить давление
05 "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
Новости сегодня
17:21 Турция взяла под контроль более 400 квадратных километров территории Сирии
17:16 Группа "Imagine Dragons" презентовала новую песню
17:13 Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:09 Вы будете смеяться: веселые картинки для хорошего настроения
17:06 Москаль заявил, что Супрун должна извиниться первой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты
Новости: Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных
Новости: Украинцев предупреждают о сильных морозах Украинцев предупреждают о сильных морозах
Новости: Опубликовано видео первого испытания летающего такси Airbus Опубликовано видео первого испытания летающего такси Airbus
Добавить комментарий
0