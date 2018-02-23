Досмотр женщин в Оболонском суде: обмудсмен обратилась в полицию

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Валерия Лутковская направила обращение в Главное управление Национальной полиции в г.Киеве и Оболонское управление Национальной полиции в г.Киеве о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции действий, унижающих достоинство женщин и являющихся дискриминационными по признаку пола.

"Из сообщений СМИ следует, что 21 февраля 2018 года с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом на пятом этаже, где находился зал заседаний №15 и рассматривалась вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле. При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы", - сообщается на странице омбудсмена в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в сообщении, действия полиции свидетельствуют о "необоснованном отличительном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола".

Также в письме омбудсмена выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

Вопрос находится на контроле Уполномоченного по правам человека, отмечается в сообщении.

Как сообщали СМИ, утром в среду, 21 февраля, когда должен был состояться допрос П.Порошенко в Оболонском райсуде, перед началом судебного заседания были предприняты усиленные меры безопасности. В частности журналистам необходимо было пройти кордоны охраны с рамками-металлоискателями, а журналисток в отдельном помещении осматривали на предмет наличия надписей на теле во избежание ранее имевших место прецедентов с акциями движения Femen.