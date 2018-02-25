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Большая часть таксистов в Украине работает нелегально
03:02 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нелегальные перевозки могут составлять до 95%.

На украинском рынке такси нелегальные перевозки составляют около 95%, — заявил глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

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"В 2017 году проведен ряд общегосударственных мероприятий по выявлению на рынке пассажирских перевозок автомобильных перевозчиков, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров без оформления соответствующих документов. Речь идет о так называемых нелегальных перевозчиках, которых мы обнаруживаем каждый день, в частности, нелегальных перевозчиков на рынке такси. По нашему мнению, вне границ правового поля на рынке такси работает примерно 95% перевозчиков", — заявил Ноняк.

Он отметил, что есть ряд законопроектов, которые урегулируют этот рынок и дадут возможность увидеть, как рынок такси легализируется, начнут платиться налоги, а таксомоторные организации, диспетчерские центры будут нести ответственность.

Ноняк отметил, что сейчас контролировать работу диспетчерских центров невозможно. По его словам, они регистрируются как информационные агентства, оказывающие услуги информационного характера, и привлечь их к ответственности, согласно действующему законодательству, невозможно.

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