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Украинцы почтили в Германии память Леси Украинки

Леся Украинка
23:44 Вс, 25 Февраль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: К мемориальной доске Лесе Украинке на доме по адресу Johannisstrasse, 11 в 147-й день ее рождения возложили цветы.

По сложившейся традиции в воскресенье украинцы Берлина почтили память выдающейся поэтессы, драматурга, переводчицы Леси Украинки.

Интересные факты о жизни украинской писательницы Леси Украинки

В церемонии приняли участие дипломаты и сотрудники Посольства Украины в ФРГ, представители громады, немецкие друзья. Они вспомнили основные вехи биографии Ларисы Петровны Косач, которую с Германией связывало многое. В январе 1899 года профессор Берлинского университета Эрнст фон Бергманн прооперировал больную туберкулезом костей 27-летнюю украинку, после чего она провела в немецкой столице почти полгода, использовав это время на переводы с немецкого произведений Генриха Гейне. Тут же у нее появились и несколько собственных произведений на немецком языке.

В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

Традиция приходить к дому, где находилась частная клиника профессора Бергманна, была заложена в 2010 году, когда на нем была установлена мемориальная доска полтавского художника-скульптора Вадима Голобородова.

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Новости Украины, Берлин, Германия, Леся Украинка.
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