Украинцы почтили в Германии память Леси Украинки

По сложившейся традиции в воскресенье украинцы Берлина почтили память выдающейся поэтессы, драматурга, переводчицы Леси Украинки.

В церемонии приняли участие дипломаты и сотрудники Посольства Украины в ФРГ, представители громады, немецкие друзья. Они вспомнили основные вехи биографии Ларисы Петровны Косач, которую с Германией связывало многое. В январе 1899 года профессор Берлинского университета Эрнст фон Бергманн прооперировал больную туберкулезом костей 27-летнюю украинку, после чего она провела в немецкой столице почти полгода, использовав это время на переводы с немецкого произведений Генриха Гейне. Тут же у нее появились и несколько собственных произведений на немецком языке.

Традиция приходить к дому, где находилась частная клиника профессора Бергманна, была заложена в 2010 году, когда на нем была установлена мемориальная доска полтавского художника-скульптора Вадима Голобородова.