Мария Алехина из Pussy Riot провела акцию в Симферополе

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина провела во вторник в Симферополе одиночную акцию в поддержку украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, в 2015 году получившего длительный срок по обвинению в терроризме. Фото акции активистка группы Pussy Riot разместила во вторник днем на своей странице в соцсети "Фейсбук". М. Алехина, надев красную балаклаву, развернула баннер "Свободу Сенцову" в районе железнодорожного вокзала в крымской столице. По утверждению правозащитников, сейчас М. Алехина находится в одном из райотделов полиции Симферополя. Туда ее доставили из кафе, в котором произошел конфликт между участницей Pussy Riot и казаками.

М. Алехину задерживали также утром 26 февраля по прилете в Симферополь. "Держали 4 часа, свозили в диспансер, но отпустили", - утверждала менеджер правозащитного движения "Открытая Россия" Полина Немировская. За день до этого на пароме в Крым прибыли участница Pussy Riot Ольга Борисова и фотограф Александр Софеев. Их тоже задержали на полуострове для беседы, но затем отпустили. О. Борисова и А. Софеев планировали вернуться в Москву. Где они сейчас, не известно, с активисткой группы и фотографом нет связи.