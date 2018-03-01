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Муженко обсудил с британским советником реформу управления ВСУ

Рабочая встреча начальника Генерального штаба с иностранным советником от Великобритании
03:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: В Киеве состоялась рабочая встреча начальника Генерального штаба с иностранным советником от Великобритании.

Начальник Генштаба генерал армии Украины Виктор Муженко встретился с иностранным советником от Великобритании по вопросам финансового менеджмента и аудита Филом Джонсом.

Об этом сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

"Украина ценит и всячески поддерживает многоуровневую помощь наших партнеров по реформированию Вооруженных сил Украины, прежде всего в такой сверхважной сфере как система управления", - отметил Муженко.

Во время встречи стороны обсудили процесс реформирования системы управления Вооруженных сил Украины и дальнейшие шаги относительно ввода стандартов НАТО. В частности, говорилось о внедрении новых возможностей в системы управления войсками в рамках стратегической программы оборонного реформирования.

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Новости Украины, Виктор Муженко, ВСУ, Генштаб, Фил Джонс.
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