Муженко обсудил с британским советником реформу управления ВСУ

Начальник Генштаба генерал армии Украины Виктор Муженко встретился с иностранным советником от Великобритании по вопросам финансового менеджмента и аудита Филом Джонсом.

Об этом сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

"Украина ценит и всячески поддерживает многоуровневую помощь наших партнеров по реформированию Вооруженных сил Украины, прежде всего в такой сверхважной сфере как система управления", - отметил Муженко.

Во время встречи стороны обсудили процесс реформирования системы управления Вооруженных сил Украины и дальнейшие шаги относительно ввода стандартов НАТО. В частности, говорилось о внедрении новых возможностей в системы управления войсками в рамках стратегической программы оборонного реформирования.