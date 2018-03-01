Украинским судьям, перешедшим на сторону боевиков, объявили о подозрении

На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении четырем судьям, которые присоединились к террористическим группировкам ОРЛО.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранительные органы установили, что четверо украинских судей, находясь в рядах террористов, выполняли функции "судебных органов". Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления злоумышленниками функции "правосудие" от имени так называемой "ЛНР"", - говорится в сообщении.

По материалам СБ Украины фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Всего на Луганщине за период проведения антитеррористической операции объявлено о подозрении на участие в деятельности террористической организации одиннадцати представителям судебной власти. К этим злоумышленникам будет применена процедура заочного осуждения.