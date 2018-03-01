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Украинским судьям, перешедшим на сторону боевиков, объявили о подозрении

Судья
04:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Четверо украинских судей, находясь в рядах террористов, выполняли функции "судебных органов".

На Луганщине по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении четырем судьям, которые присоединились к террористическим группировкам ОРЛО.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранительные органы установили, что четверо украинских судей, находясь в рядах террористов, выполняли функции "судебных органов". Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления злоумышленниками функции "правосудие" от имени так называемой "ЛНР"", - говорится в сообщении.

По материалам СБ Украины фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Всего на Луганщине за период проведения антитеррористической операции объявлено о подозрении на участие в деятельности террористической организации одиннадцати представителям судебной власти. К этим злоумышленникам будет применена процедура заочного осуждения.

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Новости Украины, Боевики, Луганская область, ОРЛО, СБУ, Судьи.
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