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Кабмин утвердил проект нового корпуса Нацинститута сердечно-сосудистой хирургии

Кабмин
04:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Продолжительность строительства нового корпуса составит 37,5 месяцев и будет стоить 2,837 млрд грн.

Кабинет министров утвердил проект строительства нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова, который усилит научную и лечебно-диагностическую работу института.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Проект является составляющей государственного инвестиционного проекта "Строительство лечебно-реабилитационного корпуса государственного учреждения "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Национальной академии медицинских наук Украины", отобранного Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов.

Институт проводит приблизительно 30% от общего количества сложных операций на сердце и магистральных сосудах, которые проводятся в Украине. Благодаря внедрениям в практику научных разработок специалистов, институт стал ведущим кардиохирургическим центром Украины. Качественные показатели по предоставлению хирургической помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы отвечают показателям ведущих клиник мира.

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Все по теме:

Новости Украины, Государственные инвестиционные проекты, Кабмин, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии, Проект строительства нового корпуса.
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