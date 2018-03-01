Кабмин утвердил проект нового корпуса Нацинститута сердечно-сосудистой хирургии
Новости Украины: Продолжительность строительства нового корпуса составит 37,5 месяцев и будет стоить 2,837 млрд грн.
Кабинет министров утвердил проект строительства нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова, который усилит научную и лечебно-диагностическую работу института.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Проект является составляющей государственного инвестиционного проекта "Строительство лечебно-реабилитационного корпуса государственного учреждения "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Национальной академии медицинских наук Украины", отобранного Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов.
Институт проводит приблизительно 30% от общего количества сложных операций на сердце и магистральных сосудах, которые проводятся в Украине. Благодаря внедрениям в практику научных разработок специалистов, институт стал ведущим кардиохирургическим центром Украины. Качественные показатели по предоставлению хирургической помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы отвечают показателям ведущих клиник мира.