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Финляндия поможет с реформированием украинских школ

Школа
05:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Финляндия поможет Украине повысить квалификацию учителей, подчеркнуть для общества важную роль образования, а также улучшить образовательную среду школ в рамках реформы "Новая украинская школа".

О соответствующем сотрудничестве идет речь в проекте Соглашения между правительствами Украины и Финляндии "О реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы", который был утвержден 28 февраля 2018 года, во время заседания Кабинета министров, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Предусмотренный Соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 миллионов евро. Он рассчитан на 4 года. Эти средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия наиболее сильна, в частности, речь идет об обучении педагогов. Наши учителя нуждаются в новых инструментах для общения и обучения современных детей", - объяснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она подчеркнула, что МОП очень ценит помощь Финляндии, которая является одним из мировых лидеров качества среднего образования.

Своим решениям КМУ также делегировал полномочия относительно подписания этого Соглашения министру образования и науки Украины. После подписания документ также должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины.

"Очень важно, чтобы все бюрократические процессы относительно вступления в силу этого соглашения прошли как можно быстрее, ведь мы очень рассчитываем на поддержку Финляндии в рамках реформы. В частности, было бы хорошо, если бы все процедуры были пройдены уже в ближайшие месяцы", - отметила Гриневич.

Следует добавить, что Финляндия является одним из надежных партнеров Украины. После Революции Достоинства Финляндская Республика увеличила объем помощи нашей стране. Так, за последние три года объем предоставленной гуманитарной и технической помощи составил 28,7 млн евро. Финляндия поддерживает реформы в законодательном, экономическом и энергетическом секторах через Совет Европейського Союза, ЕБРР, Мировой банк и Северную экологическую финансовую корпорацию.

Как известно, с 1 сентября 2018 года все первоклассники будут учиться по новому государственному стандарту для начальной школы. Чтобы поддержать на этом пути педагогов, МОП запустило масштабное повышение квалификации учителей.

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Новости Украины, Министерство образования и науки, Реформа "Новая украинская школа", Реформирование украинских школ, Финляндия, Школы в Украине.
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