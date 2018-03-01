В ГСЧС сообщили, когда циклон уйдет из Украины

Влияние активных циклонов в Украине, в результате которых ухудшились погодные условия, до конца суток должно уменьшиться. Об этом заявил на брифинге директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"Мы ожидаем сегодня сильный снег в Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, но по прогнозам, до конца этих суток циклон должен ослабиться и выйти за пределы Украины", - сказал Демчук.

По его словам, сейчас наблюдается умеренный снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Небольшой снег в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

В Николаевской и Харьковской областях скорость ветра местами достигает от 12 до 20 м/с.