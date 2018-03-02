Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Доходы в бюджет Украины за 2018 год оказались ниже запланированных Доходы в бюджет Украины за 2018 год оказались ниже запланированных
Новости: СНБО продлил санкции против банков из РФ СНБО продлил санкции против банков из РФ
Новости: Эрик Гомес о бое Ломаченко - Линарес Эрик Гомес о бое Ломаченко - Линарес
Новости: В Южной Америке обнаружен вид самых крошечных обезьян в мире В Южной Америке обнаружен вид самых крошечных обезьян в мире
X

Рада приняла за основу законопроект по авторскому праву
01:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Парламент Украины принял за основу законопроект об эффективном управлении правами в сфере авторского права.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона (№7466) об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав.

За такое решение проголосовали 244 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, этот документ в случае его утверждения даст возможность реформировать систему коллективного управления в Украине с учетом требований сегодняшнего дня, установить процедуру контроля за деятельностью организаций коллективного управления со стороны субъектов авторского права и смежных прав и государства при необходимости.

"Такие изменения помогут усовершенствовать процесс управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав, что приведет к увеличению сборов вознаграждения для творцов, будет способствовать улучшению имиджа Украины на международной арене", - сказано в сопроводительном документе.

В пояснительно записке также отмечается, что проект закона разработан в рамках плана выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Законопроектом предлагают установить порядок и требования для аккредитации и регистрации организаций коллективного управления, особенности наполнения Реестра таких организаций.

Авторы законодательной инициативы предлагают урегулировать вопросы сбора, распределения и выплаты вознаграждения организациями коллективного управления.

В ходе рассмотрения проекта закона на пленарном заседании Рады многие народные депутаты высказали мнение, что законопроект "сырой" и нуждается в существенной доработке ко второму чтению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авторское право, Верховная Рада, Закон, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Заболеваемость на грипп в Украине: уровень эпидемпорога превышен в 4 областях Бизнесмену Дыминскому избрали меру пресечения К судье Шевченковского суда НАБУ пришло с обыском

Последние новости

Бакамбу перешел из "Вильярреала" в "Бэйцзин Гоань" Эффективные советы, которые помогут задержать эякуляцию "Оазис молодости": секреты феномена долголетия племени "хунза"
Сегодня читают
01 Ломаченко рассказал, почему он не объединяет пояса (Видео)
02 В Сети появился обзор "народного дробовика" Украины (Видео)
03 EIK Volvo EC210 - самая необычная гусеничная амфибия в мире (Видео)
04 Мексиканский боксер лишился титула на процедуре взвешивания
05 Озвучены результаты исследования 7000-летнего кладбища древних людей
Новости сегодня
06:03 Неочевидные и опасные причины кругов под глазами
05:52 Для позитивного бодрого утра: подборка веселых анекдотов 2 марта
05:51 На что способен внедорожник Cadillac Escalade с 800-сильным мотором (Видео)
05:41 Порошенко помиловал женщину, убившую двух человек
05:02 Пучдемон отказался возглавить Каталонию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началось финансирование мартовских пенсий В Украине началось финансирование мартовских пенсий
Новости: "Газпром" лишился права требовать "бери или плати" от "Нафтогаза" "Газпром" лишился права требовать "бери или плати"
Новости: Найдены первые признаки переворота магнитных полюсов Земли Найдены признаки переворота магнитных полюсов Земли
Новости: Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме
Добавить комментарий
0