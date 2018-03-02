Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Доходы в бюджет Украины за 2018 год оказались ниже запланированных Доходы в бюджет Украины за 2018 год оказались ниже запланированных
Новости: СНБО продлил санкции против банков из РФ СНБО продлил санкции против банков из РФ
Новости: Эрик Гомес о бое Ломаченко - Линарес Эрик Гомес о бое Ломаченко - Линарес
Новости: В Южной Америке обнаружен вид самых крошечных обезьян в мире В Южной Америке обнаружен вид самых крошечных обезьян в мире
X

Порошенко помиловал женщину, убившую двух человек

Петр Порошенко
05:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Минюсте сообщили, что Петр Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному заключению за убийство двух человек.

Президент Украины Петр Порошенко, помиловал Любовь Кушинскую, которая была первой женщиной получившей пожизненный срок заключения в годы независимости Украины, сообщил заместитель министра юстиций Денис Чернышов.

Киевский суд избрал меру пресечения лидеру "ОУН" Коханивскому
Киевский суд избрал меру пресечения лидеру "ОУН" КоханивскомуЧитать полностью

"В соответствии с указом президента Украины о помиловании Любови Кушинской сегодня был подписан приказ об исполнении решения главы государства в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - написал он на своей странице в микроблоге в Твиттер.

По словам заместителя министра, Л.Кушинская сможет покинуть пределы Качановской колонии, где она пробыла более 20 лет, в апреле в соответствии с помилованием.

"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - добавил Д.Чернышов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Женщина, Петр Порошенко, Пожизненное заключение, Помилование, Убийца, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Заболеваемость на грипп в Украине: уровень эпидемпорога превышен в 4 областях Бизнесмену Дыминскому избрали меру пресечения К судье Шевченковского суда НАБУ пришло с обыском

Последние новости

Рада приняла за основу законопроект по авторскому праву Эффективные советы, которые помогут задержать эякуляцию "Оазис молодости": секреты феномена долголетия племени "хунза"
Сегодня читают
01 Ломаченко рассказал, почему он не объединяет пояса (Видео)
02 В Сети появился обзор "народного дробовика" Украины (Видео)
03 EIK Volvo EC210 - самая необычная гусеничная амфибия в мире (Видео)
04 Мексиканский боксер лишился титула на процедуре взвешивания
05 Озвучены результаты исследования 7000-летнего кладбища древних людей
Новости сегодня
06:03 Неочевидные и опасные причины кругов под глазами
05:52 Для позитивного бодрого утра: подборка веселых анекдотов 2 марта
05:51 На что способен внедорожник Cadillac Escalade с 800-сильным мотором (Видео)
05:02 Пучдемон отказался возглавить Каталонию
04:57 Македония в угоду Греции убрала статую Александра Великого из аэропорта Скопье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине началось финансирование мартовских пенсий В Украине началось финансирование мартовских пенсий
Новости: "Газпром" лишился права требовать "бери или плати" от "Нафтогаза" "Газпром" лишился права требовать "бери или плати"
Новости: Найдены первые признаки переворота магнитных полюсов Земли Найдены признаки переворота магнитных полюсов Земли
Новости: Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме
Добавить комментарий
0