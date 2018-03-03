Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В "Нафтогазе" заявили об отсутствии проблем с газом в хранилищах В "Нафтогазе" заявили об отсутствии проблем с газом в хранилищах
Новости: Суд отпустил сторонника Саакашвили, который прорывался через границу Суд отпустил сторонника Саакашвили, который прорывался через границу
Новости: Усик рассказал, как собирается подготовиться к бою с Джошуа Усик рассказал, как собирается подготовиться к бою с Джошуа
Новости: Японскому зонду "Hayabusa-2" удалось сделать первые снимки астероида Рюгу Японскому зонду "Hayabusa-2" удалось сделать первые снимки астероида Рюгу
X

Суд отпустил сторонника Саакашвили, который прорывался через границу

Суд
00:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Суд отпустил под залог сторонника Михеил Саакашвили Александра Бурцева.

Суд отпустил из-под стражи соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, участника прорыва украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини" Александра Бурцева.

"Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил … добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", - написал один из лидеров партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 10 сентября 2017 года М.Саакашвили прибыл в Украину из Польши. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", по сути прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов. 11 бойцов Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения.

12 сентября появилась информация о задержании двух активистов, участвовавших в событиях на украинско-польской границе - Андрей Котыченко из Черкасс и Александра Бурцева из Ивано-Франковска.

22 сентября Мостиский районный суд признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы Украины и оштрафовал его на 3400 грн.

28 февраля Мостиский районный суд (Львовская обл.) продлил А.Бурцеву срок содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 105 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Михеил Саакашвили, Нацполиция, Пограничники, Суд, Украина, Шегини.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Украину снова накроют снегопады В Украине закрывают все учебные заведения Порошенко поприветствовал освобожденных пограничников

Последние новости

"Нафтогаз" обжалует штраф главе правления компании Ибрагимович сам решит, покидать ли ему "МЮ" в ближайшее трансферное окно Леся Никитюк показала стройные ноги в дизайнерском платье
Сегодня читают
01 Диетологи рассказали, как быстро "избавиться" от живота
02 Сало назвали одним из самых полезных продуктов для здоровья
03 Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича
04 Ученые составили самое большое генеалогическое древо из 13 миллионов человек
05 Парубий: Украина настаивает на термине "российская агрессия"
Новости сегодня
06:01 Ученые похвастались созданием нового робота с искусственным интеллектом
04:34 Обамеянг разочарован играми "Арсенала" против "Ман Сити"
04:09 Как выглядят сложные авиапосадки глазами пилотов (Видео)
03:54 Уморительные демотиваторы, что заставят вас смеяться до слез
03:51 США продлили санкции против Венесуэлы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп продлил санкции против РФ Трамп продлил санкции против РФ
Новости: Гройсман: Ситуация с газом контролируемая Гройсман: Ситуация с газом контролируемая
Новости: Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича
Новости: Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя
Добавить комментарий
0