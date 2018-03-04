Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко отреагировал на решение создать Федеральное правительство в Германии Порошенко отреагировал на решение создать Федеральное правительство в Германии
Новости: Порошенко рассказал о ситуации с поставками газа в Украину Порошенко рассказал о ситуации с поставками газа в Украину
Новости: Тайсон Фьюри - о бое Уайлдер – Ортис Тайсон Фьюри - о бое Уайлдер – Ортис
Новости: Оскар 2018: где и когда смотреть церемонию вручения премии Оскар 2018: где и когда смотреть церемонию вручения премии
X

"Госизмена": что ожидает украинцев за организацию выборов РФ в Крыму

Выборы в Крыму
17:16 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В прокуратуре АРК предупредили украинцев, причастных к организации российских выборов в Крыму, об уголовной ответственности по статье "госизмена".

Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму им грозит ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии ТВ" сказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

На Собчак напали в центре Москвы
На Собчак напали в центре МосквыЧитать полностью

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы, и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует также как преступление", - сказал Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. Прокуратура АРК может привлечь к ответственности около 10 тысяч членов избирательных комиссий, которые занимаются организацией российских выборов в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированном Россией украинском полуострове, бойкотировать выборы президента РФ, которые состоятся в Крыму 18 марта 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выборы РФ, Крым, РФ, Уголовная ответственность, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

ООН напомнила о гуманитарном кризисе в Украине Самолеты в "Борисполе" из-за непогоды сбились с графика Численность ВСУ достигла 255 тысяч человек

Последние новости

УПЛ: "Мариуполь" выиграл у "Олимпика", "Верес" одолел "Сталь" (Видео) В России на газопроводе произошел пожар Самые райские места для тех, кто хочет убежать от мирской суеты (Фото)
Сегодня читают
01 Уайлдер - Ортис: полное видео боя
02 Гороскоп на сегодня, 4 марта 2018: все знаки зодиака
03 Уайлдер - Ортис: онлайн-трансляция боя
04 Председатель КС Украины поддерживает внесение изменений в Конституцию
05 ООН: Украина становится одной из самых заминированных территорий в мире
Новости сегодня
17:58 От действий полиции пострадали трое журналистов
17:48 В ЕК рассказали, как действия "Газпрома" повлияют на газоснабжение в ЕС
17:47 Полиция задержала банду рецидивистов
17:47 Николь Кидман порадовала поклонников помолодевшим видом
17:41 Лучшие места планеты: волшебная красота графства Девоншир (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Когда в Украине начнется потепление: прогноз синоптика Когда в Украине начнется потепление: прогноз синоптика
Новости: В ПФ рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине Заробитчане смогут получить пенсию в Украине
Новости: Омбудсмены оценят действия полиции под Верховной Радой Омбудсмены оценят действия полиции под Верховной Радой
Новости: Врачи объяснили, почему суши могут быть опасны для здоровья Врачи объяснили, почему суши могут быть опасны для здоровья
Добавить комментарий
0