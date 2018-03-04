"Госизмена": что ожидает украинцев за организацию выборов РФ в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму им грозит ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии ТВ" сказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы, и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует также как преступление", - сказал Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. Прокуратура АРК может привлечь к ответственности около 10 тысяч членов избирательных комиссий, которые занимаются организацией российских выборов в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированном Россией украинском полуострове, бойкотировать выборы президента РФ, которые состоятся в Крыму 18 марта 2018 года.