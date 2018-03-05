Почти полмиллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС

Безвизовым режимом со странами Европейского Союза уже воспользовались почти 500 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс граждан", - говорится в сообщении.

Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян. Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це – те ж саме коло «прогнозистів», які пророчили, що нам його й не нададуть. pic.twitter.com/tsYApsbxw1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.

Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это – тот же самый круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", - отметил Порошенко.

Как известно, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом — начал действовать с 11 июня 2017 года и позволяет гражданам Украины пересекать межгосударственные границы стран ЕС без предварительного обращения в посольство для получения разрешения.