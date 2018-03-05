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Новости: Почти полмиллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС Почти полмиллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС
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Почти полмиллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС
05:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: "Безвизом" уже воспользовались почти полмиллиона украинцев.

Безвизовым режимом со странами Европейского Союза уже воспользовались почти 500 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс граждан", - говорится в сообщении.

 

Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это – тот же самый круг "прогнозистов", которые предсказывали, что нам его и не предоставят", - отметил Порошенко.

Как известно, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом — начал действовать с 11 июня 2017 года и позволяет гражданам Украины пересекать межгосударственные границы стран ЕС без предварительного обращения в посольство для получения разрешения.

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Новости Украины, Безвиз, Безвизовый режим, ЕС, Петр Порошенко, Украина.
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