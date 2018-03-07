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Рада начинает системное сотрудничество с волонтерами Украины

Верховная Рада
05:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Андрей Парубий заявляет о начале тесного и системного сотрудничества между Верховной Радой и волонтерами.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий высказался за налаживание более тесного и системного сотрудничества между Верховной Радой и представителями волонтерского движения в Украине.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями общественных волонтерских организаций.

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Председатель парламента отметил, что сегодняшняя встреча положит начало более системным контактам, что поможет, в том числе, реализовывать и законодательные инициативы.

«Несколько таких инициатив мы уже реализовали, но это были не системные шаги. У нас есть дорожная карта по евроинтеграции, дорожная карта по экономическому развитию, должны сформировать и дорожную карту, которая помогла нам урегулировать и вопрос волонтерского движения, и вопрос национальной безопасности и обороны, потому что эти вещи между собой связаны», - сказал Парубий и отметил, что часто ситуацию в армии волонтерские организации могут знать лучше, чем «многие из тех, кто считает себя экспертами украинской армии», и заверил, что он «полностью открыт к дискуссии, к тесному и плодотворному сотрудничеству».

В свою очередь, представители волонтерских организаций сообщили, что уже сегодня многие волонтеры занимаются разработкой законодательных инициатив и «готовы помогать экспертной оценкой представителям власти».

По словам волонтеров, есть потребность в совместной работе и качественном сотрудничества между волонтерским движением и Верховной Радой, в том числе и ради упрощения системы коммуникации, которая сейчас существует в сфере национальной безопасности и обороны Украины. «Нам не нужны статусы, мы хотим работать на Украину и на конечный результат», - заявили волонтеры.

Во встрече приняли участие представители организаций «Волонтерская сотня - добрая воля» и «Всеукраинский мост единства», благотворительного фонда «Информационно-координационный центр», фонда «Вернись живым», Белоцерковской волонтерской группы, Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, социально-волонтерской инициативы «Когда закончится война».

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Волонтер, Украина.
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