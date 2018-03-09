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Геращенко прокомментировала ситуацию с задержанным Рубаном

Обмен пленными
19:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Боевики неоднократно посредством хамских выпадов, личных угроз и давления, и шантажа пытались изменить состав рабочих групп.

Боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, омбудсмена, зато в камеры неоднократно допускали "переговорщика" Рубана.

Об этом написала в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Я шокирована услышанным и увиденным на брифинге главы СБУ Василия Грицака. Могу только добавить, что несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, омбудсмена, зато в камеры неоднократно допускали этого "переговорщика" и одного народного депутата. Боевики уже два года не дают заложникам позвонить семьям, зато "переговорщику" неоднократно позволяли снимать ребят и потом демонстрировать эти интервью в эфире", - подчеркнула Геращенко.

По словам вице-спикера, в Минске боевики неоднократно посредством хамских выпадов, личных угроз и давления, и шантажа пытались изменить состав рабочих групп, и избавиться от неудобных им украинских участников, в том числе и в гуманитарной группе, где она неоднократно слышала угрозы в свой адрес.

"Вместе с тем они не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и неоднократно публично делали заявления, что хотят иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий) как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе, и с какими бы они хотели иметь дело", - добавила Геращенко.

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Она отметила, что в 2016 "переговорщик" неоднократно публично, в том числе и на ток-шоу, требовал немедленно, до вынесения приговора российским военнослужащим Ерофееву и Александрову, передать их РФ в обмен на тогдашнюю заложницу - депутата Надежду Савченко. Украинская власть, несмотря на огромное давление, в т.ч. одной фракции, тогда заняла жесткую позицию относительно дела русских солдат, которые приехали убивать украинцев. И настояла, что дело должно быть рассмотрено в суде и только после приговора суда они могут быть помилованы и переданы России, напомнила уполномоченный по вопросам Донбасса.

"Тогда мы могли за этих двух персонажей истребовать с РФ двух наших политзаключенных, и прилагали для этого большие усилия, но..... не буду напоминать, что тогда творилось, какое давление осуществлялось на украинскую власть с требованием немедленно передать российских наемников и освободить одного политзаключенного. В том числе и на всех ток-шоу, где "переговорщик" потребовал немедленно передать ФСБшников за одного депутата", - резюмировала Геращенко.

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Новости Украины, Владимир Рубан, Ирина Геращенко, ОРДЛО, СБУ.
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