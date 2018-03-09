Украинская журналистка поддержала Сущенко из Франции

Коллеги и друзья украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно заключенного в Москве, ожидают его возвращения, выражают ему слова своей поддержки и верят в скорейшее освобождение. Об этом рассказала украинская журналистка, которая живет во Франции, Анна Жаяр-Чесановская.

"Хочу сказать от себя и не только от себя, потому что знаю, что под этими словами подпишутся другие коллеги, его друзья, что мы очень гордимся им, он для нас – человек с большой буквы, надежный, искренний, что он – большой профессионал своего дела, очень славный журналист и что нам очень его не хватает", - сказала А. Жаяр-Чесановская.

По ее словам, без Р. Сущенко ощущается пустота в информационном пространстве. "В наших дружеских кругах, и в профессиональных – его не хватает. Если бы это было возможно - передать свою силу, свою энергию, чтобы он держался и не терял надежды и веры", - добавила украинская журналистка. Она отметила, что коллеги и друзья журналиста ожидают его освобождения и возвращения во Францию, возобновления профессиональной деятельности. "Очень ждем, когда он освободится, надеемся, что он вернется во Францию, сможет работать еще больше, имея свой одновременно ужасный и важный опыт", - сказала А. Жаяр-Чесановская.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Р. Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление. 24 января 2018 года Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Романа Сущенко на два месяца - до 30 марта 2018 года. На это решение была подана апелляционная жалоба. Судебные заседания по делу Р. Сущенко, скорее всего, начнутся в марте.