Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев будет отдельно просить План действий по членству в НАТО Киев будет отдельно просить План действий по членству в НАТО
Новости: Украина с помощью НАТО будет продвигать политику гендерного равенства Украина с помощью НАТО будет продвигать политику гендерного равенства
Новости: Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018 Медальный зачет 10 марта на Паралимпиаде-2018
Новости: Известного актера Бенедикта Камбербэтча можно будет увидеть в Украине Известного актера Бенедикта Камбербэтча можно будет увидеть в Украине
X

Киев будет отдельно просить План действий по членству в НАТО

НАТО
16:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Киев не собирается останавливаться на статусе страны-аспиранта в НАТО и будет отдельно просить ПДЧ.

Статус страны-аспиранта в НАТО для Украины не предполагает особых требований к официальному Киеву, заявляет глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко.

"Ничего отдельного, специального от нас не требуется, но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом (по вступлению в Альянс - ред) является План действий по членству в НАТО (ПДЧ - ред). Его мы будем просить отдельно", - сказал он корреспонденту в субботу.

Отвечая на вопрос, когда, возможно, будет официально объявлена такая просьба, дипломат ответил: "В этом году исполняется 10 лет, когда мы официально попросили об этом. В Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году - ред) было принято решение, что Украина со временем станет членом Альянса, но для этого нужно будет выполнить ПДЧ и другое. Но до этого времени мы за 10 лет приглашение не получили".

В.Пристайко напомнил, что во времена президента Виктора Януковича курс Украины на членство в НАТО был пересмотрен: "Мы всегда заявляли, что мы аспиранты на членство в Альянсе, но во время президентства Януковича у нас были отклонения от этого курса, вспомните закон о внеблоковом статусе".

Но сегодня украинские власти доказали, что Украина возвратилась на путь евроатлантической интеграции.

НАТО официально признал евроатлантические устремления Украины
НАТО официально признал евроатлантические устремления УкраиныЧитать полностью

"Мы станем членами НАТО тогда, когда мы будем готовы, и когда Альянс будет готов нас принять", - подчеркнул В.Пристайко.

Ранее в этот день сообщалось, что НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.

Статус "страна-аспирант" значит, что страны, которые задекларировали интерес к присоединению к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта, и назвал следующей целью Киева получение плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

"Наша следующая амбиция – план действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", - сообщил П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вадим Пристайко, НАТО, ПДЧ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Польше задержали украинцев, работавших на нелегальном производстве сигарет Украинцы в Польше нелегально изготовляли сигареты Геращенко прокомментировала ситуацию с задержанным Рубаном

Последние новости

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в матче за второе место Виктория Бекхэм очень мило поздравила маму с днем рождения Паркер - о подготовке к бою с Джошуа
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: медальный зачет
02 Экс-чемпион WBA: Александр Усик выиграет Суперсерию (Видео)
03 Тука рассказал, кто в Европе нарушает режим санкций в отношении России
04 Холостяк 8 сезон, 1 выпуск: знакомство с девушками и кто получил первые розы (Видео)
05 Гармаш прокомментировал свое удаление в игре с "Лацио"
Новости сегодня
18:20 Королева Елизавета II вышла в свет в ярком розовом платье
18:01 Полиция раскрыла подробности двух ночных погонь в Киеве
17:55 Объявлены претенденты на "Всемирный автомобиль года"
17:51 Шикарная фотосессия: красота и сила счастливых животных, которых спасли от плена (Фото)
17:49 Проведите время позитивно: вечерние анекдоты 10 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАТО присвоило Украине статус страны-аспиранта НАТО присвоило Украине статус страны-аспиранта
Новости: Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар Посол Чалый встретился с сенатором Эми Клобучар
Новости: Синоптик прогнозирует в Украине неустойчивую погоду Синоптик прогнозирует в Украине неустойчивую погоду
Новости: Как похудеть с помощью рисовой диеты Как похудеть с помощью рисовой диеты
Добавить комментарий
0