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В Польше напали на Украинский народный дом

В Украинском доме в Перемышле снова разбили стекло
23:49 Сб, 10 Март 2018 Телеграф
Фото: prostir.pl

Новости Украины: В Перемышле разбили стекло в здании Украинского народного дома.

В польском Перемышле злоумышленники разбили оконное стекло в здании Украинского народного дома. Об этом 10 марта сообщает портал PROstir.pl.

Отмечается, что было разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

Об инциденте сегодня проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцкую. Также сообщили в полицию, правоохранители выезжали на место происшествия.

Речь идет о большом окне, расположенном на первом этаже Украинского народного дома, который стоит в центре города недалеко от здания мэрии.

То самое окно было разбито 24 июня 2017 года. Инцидент произошел после осквернения территории греко-католического кафедрального собора в Перемышле в начале июня прошлого года. Полиция вскоре закрыла дело по разбитию окна, не обнаружив злоумышленников.

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Новости Украины, Перемышль, Польша, Происшествие, Украинский народный дом.
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