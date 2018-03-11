Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Венгрия заявляет об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье Венгрия заявляет об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье
Новости: Прибалтика и Польша опасаются "Северного потока 2" Прибалтика и Польша опасаются "Северного потока 2"
Новости: Биатлон: результаты женского масс-старта в Контиолахти Биатлон: результаты женского масс-старта в Контиолахти
Новости: Психологи доказали: дети, похожие на своих отцов, более здоровые Психологи доказали: дети, похожие на своих отцов, более здоровые
X

Количество иностранных туристов в Украине выросло

Туристы
20:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В 2017 году Украину посетило почти на миллион больше иностранцев по сравнению с предыдущим годом.

В минувшем году продолжилась тенденция увеличения числа въездных туристов после двукратного падения показателя в 2014 году. Так, в 2017 году Украину посетило почти на миллион больше иностранцев по сравнению с предыдущим годом. Такие данные привел президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, который принимает участие в закрывающейся в воскресенье 52-й Международной туристической выставке ITB BERLIN.

"Увеличилось количество иностранцев в 2017 году - до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом", - сообщил И. Липтуга.

Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м - 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжающих растет. На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, - Молдова, на втором – Беларусь, на третьем – Россия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.

"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса", - признал чиновник. И. Липтуга отметил сильное развитие и внутреннего туризма. Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года было равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих - вдвое меньше. После введения безвиза летом прошлого года разрыв увеличился еще больше. Количество выезжающих украинцев, по его данным, выросло до 28 млн, тогда как годом ранее их было 23 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Безвиз, Иностранцы, Туризм, Туристы, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Европе считают "раздутой" критику образовательного закона Украины Киев будет отдельно просить План действий по членству в НАТО Волкер о планировании с РФ миротворческой миссии на Донбассе

Последние новости

Путин: В американские выборы мог вмешаться кто угодно Украинская теннисистка выиграла престижный турнир во Франции Дженнифер Энистон и Джастин Теру будут иногда встречаться ради собак
Сегодня читают
01 Разгрузочная трехдневная диета для похудения
02 Паралимпиада-2018: медальный зачет 11 марта
03 Вратарь принес победу своей команде на 96-й минуте матча (Видео)
04 Надежды на обнаружение жизни на планете Proxima b обрушились
05 Биатлон: результаты мужского масс-старта в Контиолахти
Новости сегодня
20:19 Форвард сборной Украины получил серьезную травму
20:15 В России разбился самодельный самолет
20:01 Зинченко рассказал о своей жизни в Англии
20:01 Бетти Катру стала лицом модного бренда Ив Сена-Лорана
19:47 Как и зачем применять касторовое масло при беременности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Винничина построит три солнечных электростанции на средства ЕБРР Винничина построит три солнечных электростанции на средства ЕБРР
Новости: В Берлине молились за Украину В Берлине молились за Украину
Новости: Количество иностранных туристов в Украине выросло Количество иностранных туристов в Украине выросло
Новости: Сколько на самом деле нужно пить воды Сколько на самом деле нужно пить воды
Добавить комментарий
0