Количество иностранных туристов в Украине выросло

В минувшем году продолжилась тенденция увеличения числа въездных туристов после двукратного падения показателя в 2014 году. Так, в 2017 году Украину посетило почти на миллион больше иностранцев по сравнению с предыдущим годом. Такие данные привел президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, который принимает участие в закрывающейся в воскресенье 52-й Международной туристической выставке ITB BERLIN.

"Увеличилось количество иностранцев в 2017 году - до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом", - сообщил И. Липтуга.

Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м - 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжающих растет. На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, - Молдова, на втором – Беларусь, на третьем – Россия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.

"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса", - признал чиновник. И. Липтуга отметил сильное развитие и внутреннего туризма. Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года было равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих - вдвое меньше. После введения безвиза летом прошлого года разрыв увеличился еще больше. Количество выезжающих украинцев, по его данным, выросло до 28 млн, тогда как годом ранее их было 23 млн.