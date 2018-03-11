Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина
Новости: Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ
Новости: Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Гран-при в Марокко Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Гран-при в Марокко
Новости: Проект SpaceX может стать опасным для окружающей среды Проект SpaceX может стать опасным для окружающей среды
X

Украина перейдет на летнее время 25 марта

Летнее время
22:44 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта, стрелки часов необходимо перевести на час вперед.

Согласно постановлению Кабинета Министров, в Украине состоится очередной переход на летнее время. Переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта. Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, поэтому придётся просыпаться пораньше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 25 марта, Воскресенье, Кабмин, Летнее время, Переход, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Европе считают "раздутой" критику образовательного закона Украины Киев будет отдельно просить План действий по членству в НАТО Волкер о планировании с РФ миротворческой миссии на Донбассе

Последние новости

В Берлине подожгли мечеть Убойная подборка чудных снимков, которые поднимут вам настроение Фильм-номинант на Оскар поблагодарили на билбордах в Америке
Сегодня читают
01 Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
02 Британские ученые нашли самую полезную диету
03 Обнаружен бриллиант со льдом внеземного происхождения
04 Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
05 Доказана польза ежедневных занятий любовью для организма
Новости сегодня
00:45 Во время пожара на шахте ArcelorMittal в Казахстане никто не пострадал
00:36 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
00:28 Руководство "Манчестер Юнайтед" поставило ультиматум Погба
00:03 Что произойдет с организмом, если сократить употребление соли
23:47 Глубоко под землей обнаружены древнеримские военные казармы и вилла командира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии
Новости: Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия
Новости: Количество иностранных туристов в Украине выросло Количество иностранных туристов в Украине выросло
Новости: Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео) Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
Добавить комментарий
0