Украина перейдет на летнее время 25 марта

Согласно постановлению Кабинета Министров, в Украине состоится очередной переход на летнее время. Переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта. Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, поэтому придётся просыпаться пораньше.