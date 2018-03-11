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Украина перейдет на летнее время 25 марта
Новости Украины: В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта, стрелки часов необходимо перевести на час вперед.
Согласно постановлению Кабинета Министров, в Украине состоится очередной переход на летнее время. Переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта. Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, поэтому придётся просыпаться пораньше.
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