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МОН и BRDO будут работать над созданием образовательной электронной платформы

Алексей Гончарук и Лилия Гриневич
11:58 Сегодня Телеграф
Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: Минобразования и Офис эффективного регулирования договорились о сотрудничестве в сфере развития рынка образовательных технологий и сервисов.

Министерство образования и науки Украины и Офис эффективного регулирования (BRDO) подписали меморандум о сотрудничестве для создании условий для развития рынка образовательных технологий и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве BRDO поможет Министерству в формировании новых правил для рынка электронного образовательного контента и внедрение его эффективного регулирования", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования в понедельник.

Председатель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук отметил, что государство должно четко сформировать свою политику в сфере цифровой образования. "Очевидно, что эффективная реализация такой политики невозможна без создания рынка образовательных технологий, поэтому мы надеемся совместно разработать регуляторную базу для стимулирования его развития", - сказал он.

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В частности, BRDO присоединится к созданию Национальной образовательной электронной платформы.

"Эксперты BRDO вместе со специалистами Минобразования и Института модернизации содержания образования уже нарабатывают нормативно-правовую базу, которая заложит основу для появления электронной платформы. На ней будет аккумулироваться современный образовательный контент в цифровом формате", - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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Новости Украины, Минобразования, Офис эффективного регулирования, Рынок образовательных технологий, Сотрудничество.
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