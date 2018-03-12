МОН и BRDO будут работать над созданием образовательной электронной платформы

Министерство образования и науки Украины и Офис эффективного регулирования (BRDO) подписали меморандум о сотрудничестве для создании условий для развития рынка образовательных технологий и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве BRDO поможет Министерству в формировании новых правил для рынка электронного образовательного контента и внедрение его эффективного регулирования", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования в понедельник.

Председатель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук отметил, что государство должно четко сформировать свою политику в сфере цифровой образования. "Очевидно, что эффективная реализация такой политики невозможна без создания рынка образовательных технологий, поэтому мы надеемся совместно разработать регуляторную базу для стимулирования его развития", - сказал он.

В частности, BRDO присоединится к созданию Национальной образовательной электронной платформы.

"Эксперты BRDO вместе со специалистами Минобразования и Института модернизации содержания образования уже нарабатывают нормативно-правовую базу, которая заложит основу для появления электронной платформы. На ней будет аккумулироваться современный образовательный контент в цифровом формате", - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.