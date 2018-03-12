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Япония выделит Украине более $500 тысяч на здравоохранение и образование

Доллары
12:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Япония предоставит Украине безвозмездную помощь на общую сумму более $500 тысяч для реализации проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования.

Правительство Японии предоставит Украине в 2018 году безвозмездную помощь на общую сумму более $500 тыс. для реализации семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев.

Как сообщает в понедельник пресс-служба посольства Японии в Украины, финпомощь будет предоставлена в рамках второго этапа финансирования программы поддержки проектов безопасности человека "КУСАНОНЕ".

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Церемония подписания семи грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями по проектам "КУСАНОНЕ" состоится 15 марта при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми.

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Новости Украины, Безвозмездная, Здравоохранение, Украина, Финансовая помощь, Япония.
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