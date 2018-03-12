Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назвал цену дня просрочки для "Газпрома" Порошенко назвал цену дня просрочки для "Газпрома"
Новости: В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
Новости: Украинцы выиграли Кубок Европы-2018 по метаниям Украинцы выиграли Кубок Европы-2018 по метаниям
Новости: Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней Человеческие органы теперь будут выращивать в теле свиней
X

В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье

ОБСЕ
16:58 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: В ОБСЕ заявили, что ситуация на Закарпатье спокойная

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что организация усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но сейчас ситуация в регионе спокойная.

Об этом он рассказал в эфире "Радіо НВ".

"Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Хуг опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде, заявив, что отдельного офиса организация не открывала. В то же время для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей.

Свои наблюдения ОБСЕ изложила в отчетах от 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

ОБСЕ мониторят ситуацию в Ужгороде из Ивано-Франковска
ОБСЕ мониторят ситуацию в Ужгороде из Ивано-ФранковскаЧитать полностью

Ранее в ОБСЕ заявляли, что организация осуществляет мониторинг ситуации на Закарпатье путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область ранее неоднократно поднимал официальный Будапешт.

7 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

В свою очередь МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Хуг, Венгерская община в Ужгороде, Венгрия, Закарпатье, ОБСЕ, Ужгород, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Василь Іванович 12.03.2018 17:06

    Ну а в Румунію будете відправляти місію ОБСЕ???-там же мадяри вимагають автономію!!!

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Новости общества Украины

Правительство Украины хочет отправлять ракеты на орбиту с космодрома в Австралии Украина перейдет на летнее время 25 марта Количество иностранных туристов в Украине выросло

Последние новости

Люди оказались самыми малоспящими из приматов Завораживающие снимки, которые станут причиной вашей поездки в Шотландию (Фото) Порошенко предлагает провести налоговую амнистию
Сегодня читают
01 В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
02 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
03 Названа версия крушения самолета Турции в Иране
04 Британские ученые нашли самую полезную диету
05 Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"
Новости сегодня
17:58 Новый "Холостяк" Рожден Ануси откровенно рассказал о своей личной жизни
17:54 В Одесской области военный убил местного жителя
17:47 Леоненко высказался о форвардах "Динамо"
17:42 Экс-DZIDZIO Julik выпустил ремикс на песню группы ROCK-H "Катерино" (Видео)
17:40 Рост цен в Украине: на сколько подорожали продукты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой
Новости: Европа продлила санкции против РФ Европа продлила санкции против РФ
Новости: Главные темы разговора Порошенко и Могерини Главные темы разговора Порошенко и Могерини
Новости: Умер известный французский модельер Живанши Умер известный французский модельер Живанши
Добавить комментарий
1