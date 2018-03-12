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Новое ведомство Госбюро расследований объявило 219 вакансий

Глава ГБР Роман Труба
18:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Госбюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата.

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило конкурс на занятие 219 должностей центрального аппарата, в частности, на 152 должности следователей Бюро.

Как сообщается на сайте правительства в понедельник, пока конкурс не объявляется на должности сотрудников оперативных подразделений.

"Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления. Убежден, что тысячи людей захотят попробовать свои силы. Они должны знать, что все процедуры будут проведены прозрачно. Тот, кто победит, сделает это благодаря своим способностям. Кто не победит - должен знать, что Бюро для всех кандидатов обеспечило равные возможности", - прокомментировал директор ГБР Роман Труба.

Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно.

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Новости Украины, ГБР, Госбюро расследований, Государственное бюро расследований, Роман Труба.
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