Новое ведомство Госбюро расследований объявило 219 вакансий

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило конкурс на занятие 219 должностей центрального аппарата, в частности, на 152 должности следователей Бюро.

Как сообщается на сайте правительства в понедельник, пока конкурс не объявляется на должности сотрудников оперативных подразделений.

"Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления. Убежден, что тысячи людей захотят попробовать свои силы. Они должны знать, что все процедуры будут проведены прозрачно. Тот, кто победит, сделает это благодаря своим способностям. Кто не победит - должен знать, что Бюро для всех кандидатов обеспечило равные возможности", - прокомментировал директор ГБР Роман Труба.

Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля включительно.