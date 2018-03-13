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Для десятых классов готовят проектный курс по естествознанию

Естествознание
04:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Чтобы присоединиться к интегрированному курсу "Естественные науки", школа должна обратиться в местный орган управления образованием.

Министерство образования и науки планирует с сентября в качестве эксперимента внедрить проект по изучению в 10-х классах интегрированного курса "Естественные науки". Об этом сообщают на сайте Министерства образования и науки. Чтобы присоединиться к интегрированному курсу "Естественные науки", школа должна обратиться в местный орган управления образованием. Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направлен.

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Коллегия Министерства образования одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса "Естественные науки". В каждой изучение курса базируется на знаниях и компетентности, которые учащиеся получили в основной школе. "Проекты направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, имел представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии", — говорится в сообщении. Также указано, что: "Поэтому курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации".

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Новости Украины, 10 класс, Естествознание, Курс, Минобразования, Украина, Школа, Эксперимент.
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