Для десятых классов готовят проектный курс по естествознанию

Министерство образования и науки планирует с сентября в качестве эксперимента внедрить проект по изучению в 10-х классах интегрированного курса "Естественные науки". Об этом сообщают на сайте Министерства образования и науки. Чтобы присоединиться к интегрированному курсу "Естественные науки", школа должна обратиться в местный орган управления образованием. Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направлен.

Коллегия Министерства образования одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса "Естественные науки". В каждой изучение курса базируется на знаниях и компетентности, которые учащиеся получили в основной школе. "Проекты направлено на то, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, имел представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии", — говорится в сообщении. Также указано, что: "Поэтому курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации".