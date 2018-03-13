https://telegraf.com.ua/files/2018/03/26733788_1721300271267237_9089965051345799230_n-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3953852-bolee-200-tyis-chelovek-zaregistrirovalis-na-vno-2018.html
Более 200 тыс человек зарегистрировались на ВНО-2018
Новости Украины: Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18310), Харьковской (17 307) и Днепропетровской (16980) областях.
Для участия в ВНО-2018 по состоянию на 12 марта зарегистрировались 208 499 человек. Об этом сообщает на официальной Facebook-странице Министерство образования и науки Украины со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18310), Харьковской (17 307), Днепропетровской (16980), Львовской (15411), Одесской (12354) областях. "Наиболее популярными предметами являются: украинский язык и литература, история Украины, математика, английский язык, география", — указано в сообщении.
Telegraf.com.ua