Более 200 тыс человек зарегистрировались на ВНО-2018

Для участия в ВНО-2018 по состоянию на 12 марта зарегистрировались 208 499 человек. Об этом сообщает на официальной Facebook-странице Министерство образования и науки Украины со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18310), Харьковской (17 307), Днепропетровской (16980), Львовской (15411), Одесской (12354) областях. "Наиболее популярными предметами являются: украинский язык и литература, история Украины, математика, английский язык, география", — указано в сообщении.