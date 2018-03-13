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Более 200 тыс человек зарегистрировались на ВНО-2018

ВНО
02:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18310), Харьковской (17 307) и Днепропетровской (16980) областях.

Для участия в ВНО-2018 по состоянию на 12 марта зарегистрировались 208 499 человек. Об этом сообщает на официальной Facebook-странице Министерство образования и науки Украины со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Больше всего зарегистрированных участников в Киеве (18310), Харьковской (17 307), Днепропетровской (16980), Львовской (15411), Одесской (12354) областях. "Наиболее популярными предметами являются: украинский язык и литература, история Украины, математика, английский язык, география", — указано в сообщении.

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Новости Украины, ВНО-2018, Министерство образования, Регистрация, Украина, УОЦОКО.
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