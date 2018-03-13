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В Украине заработает "электронный рецепт"

Электронный рецепт
06:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: После апреля 2018 года планируется запустить пилотный проект "электронного рецепта" в пяти регионах Украины.

Министерство здравоохранения после апреля 2018 года планирует ввести в действие услугу "электронный рецепт". Введение такой услуги состоится в рамках программы "Доступные лекарства" и планируется в 5 регионах Украины, сообщил Громадському заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык. По его словам, после апреля 2018 года запланированы пилотные проекты по запуску "электронного рецепта". Планируется, что их запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.

Пациенты просят изменить программу "Доступные лекарства"

"Функция будет расширяться по тех заведениях, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся на амбулаторном звене", - заявил Р. Илык. Чиновник Минздрава пояснил, какие лекарства в первую очередь будут выписываться по "электронному рецепту".

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"Собственно во всех государствах, которые возвращают стоимость лекарств, в первую очередь речь идет о тех лекарствах, которые используют на амбулаторном приеме. Не лечась в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику", - добавил он. Также Р. Илык напомнил, что в программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

"Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний, в том числе язвенной болезни, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных", - сказал он. В то же время, по его словам, этот проект пока не рассматривался.

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"Поскольку было опасение в Министерстве финансов, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать, решили программу по этих трех группах нозологий (болезням, - ред.), которые действуют сейчас, углублять и расширять", - добавил Р. Илык.

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Новости Украины, Доступные лекарства, Лечение, Медицина, Украина, Электронный рецепт.
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